В Москве сварщик изнасиловал уборщиц и заставил их заняться сексом друг с другом

Сварщик под угрозой физической расправы изнасиловал двух уборщиц в Москве и заставил их заниматься сексом друг с другом, сообщает Baza.

По имеющейся информации, злоумышленник обманом заманил женщин на территорию заброшенного здания в Хорошевском проезде под предлогом уборки. Когда они принялись за работу, мужчина запер дверь на замок и потребовал раздеться. Они отказались, мужчина избил их и изнасиловал.

После этого он угрозами заставил своих жертв заниматься сексом друг с другом, а сам наблюдал за происходящим. Спустя некоторое время преступник отпустил женщин.

Выбравшись из заброшенного помещения, пострадавшие позвонили в полицию. Подозреваемый 46-летний гражданин Киргизии по имени Павел задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке.