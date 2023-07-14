В Москве сварщик изнасиловал уборщиц и заставил их заняться сексом друг с другом
В Москве приезжий сварщик изнасиловал женщин и заставил их заниматься сексом друг с другом.
Сварщик под угрозой физической расправы изнасиловал двух уборщиц в Москве и заставил их заниматься сексом друг с другом, сообщает Baza.
По имеющейся информации, злоумышленник обманом заманил женщин на территорию заброшенного здания в Хорошевском проезде под предлогом уборки. Когда они принялись за работу, мужчина запер дверь на замок и потребовал раздеться. Они отказались, мужчина избил их и изнасиловал.
После этого он угрозами заставил своих жертв заниматься сексом друг с другом, а сам наблюдал за происходящим. Спустя некоторое время преступник отпустил женщин.
Выбравшись из заброшенного помещения, пострадавшие позвонили в полицию. Подозреваемый 46-летний гражданин Киргизии по имени Павел задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке.