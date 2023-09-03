54-летняя Светлана Бондарчук снялась в облегающем платье на голое тело

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье на голое тело. Архивной фотографией с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Летние архивы», — подписала публикацию знаменитость. В кадре она позировала в платье черного цвета без рукавов, дополнив модный лук массивными золотистыми серьгами и темными очками.