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20:01, 03 сентября 2023
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54-летняя Светлана Бондарчук снялась в облегающем платье на голое тело

Телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье.

54-летняя Светлана Бондарчук снялась в облегающем платье на голое тело
Фото: @a030aa

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье на голое тело. Архивной фотографией с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Летние архивы», — подписала публикацию знаменитость. В кадре она позировала в платье черного цвета без рукавов, дополнив модный лук массивными золотистыми серьгами и темными очками.

54-летняя Светлана Бондарчук снялась в облегающем платье на голое тело

© Фото: @a030aa

Пользователи в комментариях восхитились образом модели.

«Красавица», «Какая вы шикарная», «Королева», «Крутая!», «Роскошная», — написали они.

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