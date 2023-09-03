20:01, 03 сентября 2023
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54-летняя Светлана Бондарчук снялась в облегающем платье на голое тело
Телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье.
Фото: @a030aa
54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье на голое тело. Архивной фотографией с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Летние архивы», — подписала публикацию знаменитость. В кадре она позировала в платье черного цвета без рукавов, дополнив модный лук массивными золотистыми серьгами и темными очками.
Пользователи в комментариях восхитились образом модели.
«Красавица», «Какая вы шикарная», «Королева», «Крутая!», «Роскошная», — написали они.
Ранее 40-летняя Наталья Рудова показала фигуру в купальнике.