Названы признаки тяжелого течения свиного гриппа

Признаки тяжелого течения свиного гриппа назвала Ura.ru декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина. По ее словам, у больного могут возникать судороги, заторможенность и головная боль.

«Признаками тяжелого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трех дней. Изменение со стороны нервной системы — заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», — заявила эксперт.

Врач добавила, что у больных свиным гриппом может появиться кровь в мокроте, одышка в состоянии покоя, а также бледность лица или синюшный оттенок. При кашле также могут возникать боли в грудной клетке и снижаться артериальное давление. У пожилых людей болезнь может осложняться тромбозом, заключила Абанина.

Ранее об опасности бессимптомного свиного гриппа предупредил россиян врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников.