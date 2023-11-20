Доктор Мясников назвал свойства самого полезного овоща

Самый полезный, по его мнению, овощ назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт рассказал, что капуста любых видов способна снижать риск развития онкологических заболеваний.

«Если вы попросите меня назвать самый полезный овощ, если скажете назвать что-то одно, то это будет брокколи. Самый ценный овощ», — заявил он.

По его словам, этот сорт капусты полезен для профилактики не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее доктор Мясников назвал единственный полезный витамин в форме БАДа.