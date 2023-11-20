17:39, 20 ноября 2023
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Доктор Мясников назвал свойства самого полезного овоща
Врач Мясников самым полезным овощем назвал брокколи.
Фото: Unsplash
Самый полезный, по его мнению, овощ назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
Эксперт рассказал, что капуста любых видов способна снижать риск развития онкологических заболеваний.
«Если вы попросите меня назвать самый полезный овощ, если скажете назвать что-то одно, то это будет брокколи. Самый ценный овощ», — заявил он.
По его словам, этот сорт капусты полезен для профилактики не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее доктор Мясников назвал единственный полезный витамин в форме БАДа.