Известный священник объяснил последствия жалости к себе

Жалость к себе может полностью лишить человека радости. Об этом известный православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабине Павел Островский рассказал в своем Telegram-канале.

Настоятель пояснил, что всем людям бывает больно, но некоторые многократно преувеличивают это состояние. При этом, когда они начинают разбираться в причинах, выясняется, что дело не в болезнях или неудачах на работе, не в ипотеке или в смерти близкого, а именно в жалости к себе.

«Именно в тот момент, когда мы начинаем себя жалеть, хочется выть волком в два раза громче остальных. Бывает и правда тяжело, но в принципе жить можно, даже можно радоваться... но стоит себя пожалеть, как все становится совершенно невыносимо. Жалость к себе полностью лишает человека радости, а скорби делает невыносимыми», — пояснил Островский.

Ранее священник объяснил отказ детей от посещения храмов. Он рассказал, что у подростков должно сформироваться свое личное отношение к Богу.