Известный священник объяснил отказ детей от посещения храмов

Известный священник Павел Островский в личном Telegram-канале ответил родителям, жалующимся на отказ детей от посещения богослужений в храмах.

По словам Островского, он нередко получает сообщения от родителей, обеспокоенных тем, что их дети-подростки начинают сомневаться в Боге и их становится сложно заставлять ходить на богослужения.

«Думаю, это нормально, когда у подростков формируется свое личное отношение к Богу. Также нет ничего удивительного в том, что им бывает скучно. Их мозги чуток сносит набекрень. Это не проблема современности, так как и 15 веков назад были подростки», — объяснил священник.

Ранее россияне поспорили со священником-блогером из-за шумящих в церкви детей.