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Священник предупредил россиян о наступлении «светлых времен»

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Священник предупредил россиян о наступлении «светлых времен»
Фото: @pavelostrovski

Православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабине Павел Островский в своем Telegram-канале предупредил россиян о наступлении светлых времен.

«Судя по тому, что пишет народ обо всем, что происходит сейчас между Россией и Украиной, можно сделать вывод, что у нас сейчас наступили светлые времена», — с иронией заметил настоятель, пояснив, что независимо от занимаемой позиции «все относят себя на сторону света».

Комментируя свое высказывание, он добавил: «Уже боишься посмотреть в соседский светлый лик, вдруг прилетит от него благая весть в виде плевка в мое не менее светлое рыльце».

Ранее священник поддержал неспособных выдержать пост россиян.

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