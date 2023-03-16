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02:04, 16 марта 2023
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Священник дал совет в поддержку постящимся

Священник Бабкин одобрил посещение театров в Великий пост.

Священник дал совет в поддержку постящимся
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет в поддержку христианам, соблюдающим Великий пост, дал в личном блоге священник Николай Бабкин. Он одобрил посещение театров и выставок.

По словам священнослужителя, облегчить продолжительный период воздержания от привычной пищи и режим соблюдения предписанных постом ограничений могут развлечения, культурный досуг. Так, по его мнению, пользу принесет посещение театральной постановки. При этом во время поста нельзя отправляться в отпуск, напомнил Бабкин.

Ранее сообщалась стоимость постного обеда в столице. В среднем она достигает 143 рублей.

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