Священник дал совет в поддержку постящимся

Совет в поддержку христианам, соблюдающим Великий пост, дал в личном блоге священник Николай Бабкин. Он одобрил посещение театров и выставок.

По словам священнослужителя, облегчить продолжительный период воздержания от привычной пищи и режим соблюдения предписанных постом ограничений могут развлечения, культурный досуг. Так, по его мнению, пользу принесет посещение театральной постановки. При этом во время поста нельзя отправляться в отпуск, напомнил Бабкин.

Ранее сообщалась стоимость постного обеда в столице. В среднем она достигает 143 рублей.