Священник поделился лайфхаками для понимания современных подростков

Священник Павел Островский в своем Телеграм-канале поделился лайфхаками для понимания современных подростков.

«Если вы не будете путать мангу, манхву и маньхуа, ваш авторитет сразу подрастет процентов так на десять. Хорошо бы также разбираться в жанрах аниме, которые обычно зависят от возраста аудитории — кодомо, сенэн, седзе, сэйнэн и дзесэй», — сказал священник и уточнил, что «манга» (хва, ьхуа) — это комиксы, а «аниме» — мультфильмы.

Островский посоветовал разобраться в подвидах, жанрах, особенностях и прочих тонкостях так называемых ролков, фанфиков и фандомов. По его словам, нельзя упускать и киберспорт (доту, пабг, кс го, танки и прочее), и сериалы на Netflix, и самовыражение в TikTok и еще кучу разных тем.

«Их мало кто слушает, их идеи критикуются взрослыми — все вокруг знают, как им надо жить, но совершенно не знают, как они живут здесь и сейчас», — написал о подростках священник.

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