15-летний школьник вырастил коноплю в шкафу московской квартиры втайне от родителей. Обнаружить растение удалось сотруднику по делам несовершеннолетних, передает KP.RU

Сообщается, что подросток состоит на учете в детской комнате полиции, потому нередко общается с сотрудниками правоохранительных органов. Обычно встречи ограничивались разговором, но в этот раз было принято решение осмотреть комнату юноши. Мать мальчика отметила, что сын в комнату ее не пускает, и дала согласие на проверку.

Войдя в комнату, инспектор почувствовала стойкий запах марихуаны. Плантацию она обнаружила в шкафу, рядом находились фасовочные пакетики. О находке женщина доложила в полицию.

«В полицию поступил рапорт инспектора ОДН с сообщением о том, что в ходе осмотра комнаты несовершеннолетнего в шкафу его комнаты был обнаружен горшок с кустом, схожим с растением конопля. Рядом с горшком были обнаружены мелкие фасовочные пакетики, наполненные порошкообразным веществом. Обнаруженные предметы были изъяты и направлены на экспертизу», — говорится в материале.

По данному факту проводится проверка.

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