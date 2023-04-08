17:39, 08 апреля 2023
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Священник перечислил способы пережить расставание
Священник Бабкин призвал не вступать в новые отношения сразу после расставания.
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash
Способы пережить расставание перечислил в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин.
По его словам, проплакаться и погоревать нужно, но важно не ставить жизнь на паузу. Надо искать вокруг больше хорошего, не зацикливаться на воспоминаниях и не торопиться сразу вступать в новые отношения.
Бабкин также рекомендовал «выпустить пар» на бумаге. Нужно написать письмо себе, разделив лист на три колонки. В двух первых частях надо описать все плохое и хорошее, что было в отношениях, а в последней — рассказать об опыте. В конце следует поставить жирную-прежирную точку.
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