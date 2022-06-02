Московский священник дал советы мужьям беременных женщин

Советы мужьям беременных женщин в своем Telegram-канале дал популярный московский священник и блогер Николай Бабкин.

«Во время беременности страшно, наверное, пугает неизвестность. Да еще и в женской консультации любят нагнетать угрозами патологий. Вдобавок женские форумы накрутят так, что мама не горюй», — написал Бабкин.

Священник рассказал, что всегда ходил вместе со своей беременной супругой Анной в больницу, чтобы та не чувствовала себя одинокой.

«И беременным, и кормящим помогает молитва с мужем. Даже если мужчина не верит, ему не составит труда встать рядом и подержать любимую за руку», — посоветовал блогер.

Ранее Бабкин призвал россиян отказываться от диет. В качестве примера он привел свой неудачный опыт.