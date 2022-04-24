Подмосковный священник рассказал об использовании церковью новых технологий

Об использовании церковью новых технологий рассказал «Мосленте» уроженец Подмосковья, священник Русской Православной Церкви, теле- и радиоведущий Дмитрий Огнев.

«Сейчас мы живем в мире интернета и гаджетов. Они как нож — можно хлеба нарезать, а можно преступление совершить. Тут то же самое. Вопрос только в одном: как пользоваться доступными нам инструментами?» — отметил Огнев. Он пояснил, что в сети можно смотреть треш-ролики, а можно слушать проповеди священников.

Священник отметил, что церковь всегда шла в ногу с технологиями. «Если бы Апостол Павел жил сейчас, он повсюду ходил бы с селфи-палкой, завел бы себе аккаунт в Tik-Tok и всех остальных соцсетях. Скорее всего он бы быстро обзавелся своей командой с грамотным SMM-щиком, которая бы делала всю эту работу за него. И проповедовал бы Христа», — поделился мыслями собеседник «Мосленты».

Огнев добавил, что в период пандемии многие священники стали активными блогерами, начали проводить прямые эфиры, что привлекло многих людей. «И сейчас мы продолжаем эту практику. Это очень хорошо, но надо понимать, что церковь на этом не заканчивается. Она здесь только начинается», — заключил он.

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