Священник объяснил разницу между «внешним» и «внутренним» постом

Священник Русской Православной Церкви, ведущий передачи «Свете Тихий» и «Слово пастыря» Дмитрий Огнев в беседе с «Мослентой» объяснил разницу между «внешним» и «внутренним» постом.

«Пост внешний или физический — это только оболочка. Если человек постится внешне без внутреннего содержания, к истинному посту это не имеет никакого отношения. Настоящий пост — в первую очередь внутренний или духовный. Он связан с воздержанием от различных помыслов, "фильтрацией" своей головы, отказом от засорения ее ненужной информацией», — подчеркнул Огнев.

Он объяснил, что отказ от ряда продуктов — только первый шаг к соблюдению поста. Вторым шагом являются молитвы и покаяние. «Нет смысла поститься ради того, чтобы поститься. Нужно понять и принять все стороны поста. При этом внешнюю часть разрешается соблюдать в меру своих сил и возможностей. Если по состоянию здоровья какие-то продукты человеку необходимы, их можно употреблять. Но духовная часть — самая важная и требует полного погружения», — резюмировал священник.

Ранее священник назвал причины разобщенности москвичей.