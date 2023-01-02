Известный священник примерил костюм новогоднего волшебника

Костюм новогоднего волшебника примерил и показал в личном Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. На фото он, прищурив глаза, машет рукой.

«Вам идет», «Батюшка, вы супер!», «Прищур отличный», «Дед Мороз из Азии», — отреагировали на увиденное подписчики. Несколько человек заметили, что Бабкин выбрал костюм не Деда Мороза, а Санта-Клауса.

Фолловеры оставили в комментариях много сообщений с пожеланиями счастья и здоровья, радости и добра Бабкину и его семье.

Ранее в одном из московских дворов обнаружили «уставшего» Деда Мороза. Мужчина в костюме лежал на тротуаре, положив голову на сугроб и раскинув руки и ноги в стороны.