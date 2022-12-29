В одном из московских дворов обнаружили «уставшего» Деда Мороза. Соответствующий снимок появился в Тelegram-канале «Что там в Москве?»

«Муд: когда никто в тебя не верит», — подписали фотографию администраторы канала. На снимке запечатлен мужчина в костюме главного новогоднего героя, он лежит на тротуаре, положив голову на сугроб и раскинув руки и ноги в стороны.

«Лежит, балдеет», «Похоже, что у него был сложный год», «Наотмечался уже», «Когда твой любимый фильм "Bad Santa"», «Устал старый, да еще и Снегурочку потерял», «Он просто дзен познал», «Приуныл», «Да уж, трудная это работа — нести людям праздник», «Он же Дед Мороз, ему просто на снегу хорошо», «Не мешайте деду! Он заряжается солнечной энергией», «Может он с крыши упал, пока через трубу хотел пробраться в дом», — начали упражняться в юморе пользователи мессенджера.

Ранее сотрудники МЧС поделились историями спасения Дедов Морозов в Москве.