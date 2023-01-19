Люди
11:40, 19 января 2023
1 мин.

Московский священник одобрил общение прихожан с психотерапевтами

Московский священник одобрил общение прихожан с психотерапевтами
Фото: Sigmund / Unsplash

Общение прихожан с психотерапевтами одобрил клирик столичного храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном, отец Николай Бабкин, известный священник-блогер. Об этом он рассказала «Мосленте».

Он отметил, что именно у столичных жителей, в отличие от провинциальных, наблюдается более здоровое отношение к помощи психотерапевтов.

«Был на исповеди момент, когда мы начали что-то разбирать, а мне прихожанин говорит: "Спасибо, я это с моим терапевтом уже проработал". До Москвы такого опыта беседы у меня не было. И это очень интересный момент», — сказал он.

Ранее Бабкин дал совет тревожным пессимистам. По его словам, люди впадают в уныние потому, что замечают только негатив, а позитивные явления и события обесценивают.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.