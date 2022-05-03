Московский священник призвал мужчин перестать скрывать свои слезы

Московский священник и блогер Николай Бабкин в личном Telegram-канале призвал мужчин перестать скрывать свои слезы.

Мужчинам с детства внушают чувство стыда за чувства и запрещают бояться и плакать, отметил Бабкин. «Мальчиков учат, что эмоции присущи только женщинам, и если их проявить, собственный отец назовет тебя тряпкой, а парни постарше не станут общаться со слабаком за его "телячьи чувства"», — написал он, отметив, что в нашем патриархальном мире мужчине постоянно приходится доказывать, что он мужчина.

«Это неправда, что мужчины менее чувствительные, чем женщины. Мужественность — это не тестостерон и половая принадлежность, а взрослость. Мужчиной становится повзрослевший мальчик, который не прячется от ответственности и испытаний. Ему нравится преодолевать самого себя и идти вперед. Это правда очень круто», — поделился мыслями блогер.

В то же время священник подчеркнул, что нет ничего плохого в человечности. По его мнению, многие мужчины вынуждены притворяться всю жизнь и скрывать свои истинные эмоции и желания, но есть ли в этом смысл?

«Мне по душе селфи с детьми и не по душе стыдиться самого себя. Не планирую превращаться в старого и нудного мужика в растянутых трениках. Хочу становиться старше, когда-нибудь помудреть и просто радоваться внукам», — заключил Бабкин.

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