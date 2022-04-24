Настоятель храма рассказал о святых местах Москвы

По словам отца Дмитрия, город не играет большой роли в духовной жизни и спасении человека. «В Москве можно найти множество злачных мест, ночных клубов, разврат, разбой и прочие темные вещи. Но здесь же существует удивительная святость — храмы, монастыри, мощи, паломнические поездки», — пояснил священник. Он отметил, что все зависит от взгляда на реальность.

Герой интервью отметил, что даже в самом центре Москвы есть спокойные и тихие уголки. «Вспомните Сретенский монастырь. Каждый день мимо проносятся сотни тысяч машин, проходят миллионы людей, но как только ты заходишь на его территорию, все будто бы умолкает, остается за невидимой чертой», — отметил он. Священник добавил, что храмы помогают отгородиться от суеты большого города.

Ранее протоиерей Димитрий Рощин назвал причины разобщенности москвичей. Он признался, что в столице ему не хватает культуры общения.