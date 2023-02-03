Стало известно об отношении москвичей к романтическим связям с иногородними

Об отношении москвичей к романтическим связям с иногородними стало известно «Москве 24» из исследования сервиса «Работа.ру». Всего было опрошено пять тысяч россиян.

«На вопрос о готовности встречаться с выходцами из других российских городов 25 процентов респондентов из Москвы ответили отрицательно. Опрошенные из Санкт-Петербурга настроены чуть менее категорично — 23 процента не хотят таких отношений», — пишет издание.

В целом в стране на этой позиции стоят 24 процента людей. 42 процента респондентов готовы рассматривать в качестве партнеров жителей других городов. Для 34 процентов прописка второй половинки не важна. Среди москвичей 33 процента опрошенных признались, что им без разницы, какая прописка у второй половины. В Санкт-Петербурге 34 процента участников исследования придерживаются такого мнения.

Ранее об отношении к хейтерам высказалась в соцсетях известная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.