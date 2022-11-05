Роза Сябитова назвала имя известного мужчины из своих фантазий

Имя мужчины из своих фантазий назвала в своем Telegram-канале известная сваха, телеведущая Роза Сябитова. Она рассказала, что благодаря работе на телевидении ей удалось познакомиться со многими иностранными кумирами, но лишь один так и остался «недостижимым».

«С кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость», — призналась она.

Ранее Сябитова объяснила важность своей профессии. По ее словам, найти хорошую сваху было сложно всегда.