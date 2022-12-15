Роза Сябитова сравнила мужчин с набором бытовой техники

С набором бытовой техники сравнила мужчин телеведущая шоу «Давай поженимся!», главная сваха России Роза Сябитова. Она проанализировала требования женщин к мужчинам и призвала представительниц прекрасного пола сместить внимание с притязаний на свои собственные возможности.

«Получилось, что мужчина нужен для того, чтобы с ним было легко, тепло, весело и приятно. Чтобы обеспечивал, заботился и оберегал, был умным, красивым, душевно тонким, щедрым, и, конечно, богатым. То есть кошелек, пылесос, холодильник и стиральная машина в одном флаконе. Хорошо бы это чудо техники еще и колыбельную могло спеть», — написала телеведущая.

По словам Сябитовой, за эти функции женщины обещают посвятить возлюбленному лучшие годы, отдавать ласку, любовь и стимулировать к еще большим достижениям. Сваха напомнила женщинам о легкости, уме, нежности, верности и терпеливости и призвала признать свою женскую несостоятельность, дав совет навести порядок прежде всего в своей голове.

Ранее известная телеведущая осудила рвение женщин выйти замуж. По мнению Летучей, мечта и цель каждой женщины должны звучать так: «Хочу быть счастливой».