Сябитова высказалась про работу Тодоренко во время декрета

Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова высказалась в личном Telegram-канале про активную деятельность телеведущей Регины Тодоренко, которую та не прекращает после рождения второго сына.

«Я так удивляюсь поведению Регины Тодоренко, которая позиционирует себя "суперженщиной-мамой", успевая сниматься в "Ледниковом периоде", в сериалах с мужем, и одновременно ухаживая за младенцем», — написала знаменитость.

Сябитова напомнила, что закон о продолжительном декретном отпуске по уходу за ребенком был принят для того, чтобы молодая мать могла официально взять паузу в основной работе. По ее словам, само по себе материнство — ответственная работа без права на ошибку. «Халатное отношение к здоровью своему и крохи, а также неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям», — предупредила Сябитова.

Ранее священник предложил считать декретный отпуск работой. Причиной он назвал ежедневное перенапряжение и высокой риск нервного истощения от занятости в режиме 24/7.