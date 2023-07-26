16:56, 26 июля 2023
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Стало известно об изменении состояния госпитализированного сына Ефремова
Mash: госпитализированному актеру Ефремову назначили гимнастику для профилактики пролежней.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
В обычную палату перевели из реанимации актера Николая Ефремова, сообщает Mash.
По данным канала, состояние госпитализированного мужчины стабилизировалось. Он находится в сознании, общается с врачами и пытается самостоятельно сидеть.
31-летнему сыну актера Михаила Ефремова также назначили гимнастику для профилактики пролежней.
В конце июня Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Врачи успели спасти мужчину, после чего провели ему множество операций. Некоторое время он находился в коме.