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14:57, 28 января 2023
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Сын Михаила Ефремова поддержал сидящего в колонии отца

Сын Михаила Ефремова поддержал сидящего в колонии отца
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, поддержал его сын Никита, также являющийся актером. Он упомянул отца на церемонии вручения премии «Золотой орел», передает Teleprogramma.pro.

Ефремов-младший стал лауреатом премии в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за роль в картине «Нулевой пациент». «Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — сказал он со сцены во время получения награды.

Ранее стало известно, что сидящий в тюрьме Ефремов попросил суд изменить ему наказание. Смертельное ДТП с участием актера произошло на Смоленской площади в 2020 году. За это он был осужден на семь с половиной лет колонии общего режима.

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