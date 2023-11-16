Известный режиссер высказался о достоинствах и недостатках сына Табакова

Известный российский режиссер Дмитрий Петрунь в интервью «Мосленте» высказался о достоинствах и недостатках сына знаменитого российского актера и режиссера Олега Табакова. Он сравнил Павла с отцом, отметив, что они похожи не только внешне, но и в профессиональном плане.

«Павел на площадке шутит, болтает на сторонние темы, сидит в телефоне, но как только звучит команда "Мотор", мгновенно переключается и входит в кадр. Олег Павлович вел себя так же», — сказал Петрунь, уточнив, что Табаков-старший за кулисами и на сцене был совершенно разным.

По мнению собеседника «Мосленты», Табаков-младший уверенно растет и развивается в своей карьере. Однако Петрунь считает, что молодому актеру не хватает в жизни переживаний и потрясений, которые закалили бы его характер. Это, по его словам, связано с тем, что артист воспитывался в благополучной семье.

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