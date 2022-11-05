Певица Сюзанна раскрыла подробности работы с известным рэпером

Подробности работы с известным рэпером Loqiemean «Мосленте» раскрыла участница одного из сезонов проекта «X-Фактор», певица Сюзанна. Она отметила, что не со всеми, с кем ей доводилось поработать, было легко «нащупать контакт».

«Однажды мы пробовали работать с Loqiemean, но из этого ничего хорошего не вышло. В конечном итоге мы просто пожали друг другу руки, поблагодарили за уделенное время и больше не виделись», — рассказала экс-солистка дуэта «Мальбэк и Сюзанна».

Она подчеркнула, что все люди находятся на своей волне, есть разница энергий, потенциала, характеров. «Loqiemean, например, очень напористый, но закрытый, а я больше открыта к взаимодействию», — пояснила Сюзанна.

Ранее мнением о выступлениях современных рэперов поделился известный рокер Найк Борзов. Он отметил, что практически со всеми музыкальными направлениями в стране в наши дни дела идут хорошо.