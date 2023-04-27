10:57, 27 апреля 2023
1 мин.
Массовая драка граждан Таджикистана произошла в Москве
В массовой драке граждан Таджикистана в Москве три человека получили ножевые ранения.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Массовая драка граждан Таджикистана произошла на западе Москвы у общежития на улице 50-летия Октября. По данным MK.RU, в результате конфликта три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы.
В потасовке приняли участие две группы мужчин. Пострадавшие — молодые люди 20-25 лет. Ведется поиск всех участников драки и подозреваемых в совершении преступления, пишет издание.
В пресс-службе Главного управления МВД по Москве «Мосленте» сообщили, что информации об этом происшествии к ним пока не поступало.
Ранее массовая драка с участием около 20 школьников попала на видео. Причиной конфликта стала ревность к девушке.