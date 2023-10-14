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09:23, 14 октября 2023
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ДТП с участием двух автомобилей такси на МКАД попало на видео

Такси на скорости влетело в остановившееся на МКАД авто и сбило человека.

ДТП с участием двух автомобилей такси на МКАД попало на видео

Автомобиль такси на скорости влетел в другое такси, остановившееся посреди проезжей части на внешней стороне 99-го километра МКАД. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Дептранса Москвы.

На кадрах видно, как из остановившейся машины выходит водитель. В этот момент в авто сзади врезается такси и сбивает вышедшего на автодорогу человека. От удара мужчину отбрасывает на крайнюю левую полосу.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего неизвестно. По состоянию на 05:17 субботы, 14 октября, проезжая часть была полностью освобождена.

Ранее наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео.