ДТП с участием двух автомобилей такси на МКАД попало на видео

На кадрах видно, как из остановившейся машины выходит водитель. В этот момент в авто сзади врезается такси и сбивает вышедшего на автодорогу человека. От удара мужчину отбрасывает на крайнюю левую полосу.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего неизвестно. По состоянию на 05:17 субботы, 14 октября, проезжая часть была полностью освобождена.

Ранее наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео.