Московский таксист обманул иностранца по старой схеме

Таксист обманул иностранца по старой схеме, сообщает Telegram-канал Baza. Сумма ущерба составила почти 15 тысяч рублей.

По информации канала, 26-летнему гражданину Турции и его друзьям потребовалось добраться на такси с Никольской улицы до Белорусского вокзала. Вместо агрегатора они решили воспользоваться услугами частного таксиста.

Когда компания села в машину, водитель не назвал конечную стоимость поездки. Однако по прибытии на точку через сорок минут он дал клиенту чек за поездку на 14 289 рублей.

Турист, не разобравшись с текущим курсом валют, отдал таксисту деньги, но вскоре понял, что его обманули, и подал заявление в полицию.

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