Москвич рассказал о популярной схеме мошенничества таксистов в СССР

О популярной схеме, которой пользовались для обмана пассажиров таксисты в Советском Союзе рассказал в группе «Москва — воспоминания Детства» во ВКонтакте один из жителей столицы.

Модератор сообщества опубликовал фото со стоянкой такси у Ярославского вокзала, сделанное в 1978-1980 годах. Один из пользователей в комментариях вспомнил, что как раз у вокзалов ушлые водители такси чаще всего обманывали наивных приезжих из глухих провинций, или «пиджаков» на сленге таксистов.

По его словам, «пиджаки» ездили в другие города с пересадкой в Москве. И, например, от Ярославского вокзала им нужно было добраться до Казанского — 200 метров через Комсомольскую площадь. Однако расположения зданий и точные адреса, обычно такие люди не знали и ловили ближайшие машины с шашечками.

Таксист с удовольствием брал на борт "пиджака" и начинал возить его кругом через Садовое кольцо, потом выезжал на Красносельскую, а оттуда опять на Комсомольскую площадь. «Некоторых увозили до метро "Сокольники" и обратно, в итоге счетчик набивал аж до десяти рублей, а расстояние это можно было пройти за пять минут», — рассказал москвич.

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