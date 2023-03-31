Московский таксист рассказал о родах клиентки в его машине

О родах клиентки в его машине рассказал изданию «Подъем» московский таксист Юсуф Катчиев. На его глазах мужчина принял роды у своей жены.

По словам 28-летнего водителя, он вез супругов в выбранный ими столичный роддом. Когда у женщины начались схватки, до нужного адреса, по данным навигатора, оставалось ехать еще 53 минуты.

«Я включаю аварийку и начинаю ехать, везде, где мог, срезал. Доехал до роддома за 22 минуты. Не могу понять, как я это сделал», — поделился Катчиев.

Однако роды все равно случились в машине. На свет появился мальчик весом 3,7 килограмма и ростом 53 сантиметра.

«Я не оборачивался, чтобы не смущать. Хотя в этот момент, наверное, ничем не смутишь», — рассказал таксист. Мужчина и женщина, для которых этот ребенок стал третьим, отблагодарили водителя за участие.

Катчиев, у которого пока только один сын, признался, что после этого случая понял: нужно больше поддерживать собственную супругу. «Материнство не поймешь, пока не поприсутствуешь», — сказал он.

Ранее опасность домашних и дорожных родов оценила заведующая роддомом больницы Долгопрудного Наталья Авилова.