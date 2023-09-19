Замдиректора столичного ресторана ушла в таксистки

О занимавшей должность замдиректора ресторана и ушедшей в таксистки из-за проблем со зрением москвичке рассказал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) столичный журналист и писатель Алексей Беляков. Женщина по имени Екатерина подвозила его домой и в дороге поделилась своей историей.

«Она три года уже в такси. А работала замдиректора ресторана. Нет, никакой драмы там не случилось. Просто вдруг осточертело все: бумажки, проверки, зрение стало падать, ведь постоянно за компьютером. Ушла», — начал рассказ Беляков.

Изначально Екатерина планировала устроиться в такси на год-два, а в свободное время спокойно заниматься поиском новой постоянной работы. Однако вскоре она поняла, что ей нравится быть водителем.

«Так и ездит, всем довольна. Она принадлежит только себе, если не хочет — не работает. Сперва боялась ездить по ночам, а теперь ночную работу полюбила. Город пустой, хорошо», — отметил Беляков.

Собеседница призналась писателю, что в такси и зрение у нее восстановилось, и заработок у нее теперь лучше, чем на предыдущем месте работы. Москвичка рассказала, что женщин в такси становится все больше, у нее есть даже коллеги в хиджабах.

«Забавно: мужики-таксисты обязательно жалуются. Все не так, все плохо, кругом обдираловка. А сколько ездил с женщинами — никаких страданий, работой довольны», — поделился личным замечанием в конце рассказа журналист.

Ранее Беляков вспомнил приготовленный на песке кофе из кофейни «Турист».