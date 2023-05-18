Московский писатель поделился воспоминаниями о знаменитой столичной кофейне
Московский писатель Беляков вспомнил приготовленный на песке кофе из кофейни «Турист».
Воспоминаниями о знаменитой кофейне в центре столицы поделился в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) московский журналист и писатель Алексей Беляков. В народе заведение на улице Кирова (сейчас — Мясницкая) называли «Турист».
«В очень далекие 80-е здесь я проводил вечера, тусовался. В ту пору кофейни были не на каждом углу, как теперь. Выпить кофе — это было мероприятие. Здесь готовили кофе на песке, которое тогда не называли "по-турецки", ибо Турция была еще чем-то очень далеким. Слова "эспрессо" мы тоже не знали, а за выражение "лавандовый раф" можно было и огрести», — пошутил Беляков.
По его словам, в то время «Турист» был популярным местом для встречи приятелей после работы. Заведение представляло собой «стекляшку», внутри которой были высокие столики, то есть пить кофе и общаться приходилось стоя. «Кстати, до столика еще надо было выдержать очередь, приходило много желающих», — отметил писатель.
Всем там распоряжался полноватый, но бойкий дядька. Не самый любезный, но в его быстрых жестах и пластике была своя магия. Он ввинчивал турки в горячий песок, успевал брать деньги, пересчитывать их, и при этом ни разу кофе не убежал
Беляков заметил, что никто не пытался тайно пронести в заведение алкоголь и разливать его под столом. «Это было прямо культурное заведение», — подчеркнул он. Но кроме кофе там не продавали ничего, в меню не было закусок.
У кофейни посетителей часто встречали хиппи, просившие добавить им денег на кофе или угостить сигаретой.
«Да, кофе в этом месте и сейчас можно взять, есть там закуток. Но не на песке. Да и мне уже почему-то не двадцать пять», — заключил рассказчик.
Один из подписчиков журналиста в комментариях напомнил, что у кофейни не было своего названия, но ее называли «Туристом», потому что рядом располагалась редакция одноименного журнала.
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