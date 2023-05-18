Московский писатель поделился воспоминаниями о знаменитой столичной кофейне

Воспоминаниями о знаменитой кофейне в центре столицы поделился в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) московский журналист и писатель Алексей Беляков. В народе заведение на улице Кирова (сейчас — Мясницкая) называли «Турист».

«В очень далекие 80-е здесь я проводил вечера, тусовался. В ту пору кофейни были не на каждом углу, как теперь. Выпить кофе — это было мероприятие. Здесь готовили кофе на песке, которое тогда не называли "по-турецки", ибо Турция была еще чем-то очень далеким. Слова "эспрессо" мы тоже не знали, а за выражение "лавандовый раф" можно было и огрести», — пошутил Беляков.

По его словам, в то время «Турист» был популярным местом для встречи приятелей после работы. Заведение представляло собой «стекляшку», внутри которой были высокие столики, то есть пить кофе и общаться приходилось стоя. «Кстати, до столика еще надо было выдержать очередь, приходило много желающих», — отметил писатель.