Тимати и Филипп Киркоров выберут самых талантливых пользователей «ВКонтакте»

Самых талантливых пользователей социальной сети «ВКонтакте» выберут популярные артисты. О стартовавшем в интернете конкурсе #Впечатляем «Мосленте» рассказали в пресс-службе VK.

Необходимое условие для участия в конкурсе — наличие уникального таланта, например — умение достать языком до кончика носа или очень быстро собрать кубик Рубика. Свой талант нужно записать на вертикальное видео хорошего качества и опубликовать в разделе VK Клипы во «ВКонтакте». Ролик должен находиться в открытом доступе, сопровождаться хештегом #Впечатляем и не нарушать чужие авторские права.

Победителей выберут популярные артисты — Тимати, Филипп Киркоров, Клава Кока, JONY, Валя Карнавал и Влад А4. Сначала каждый из них отметит по пять человек, которых наградят ценными призами — уникальным мерчем с автографами артистов, плюшевыми маскотами «ВКонтакте» и умными колонками VK Капсула с Марусей. После этого членам жюри нужно будет выбрать лучшего из лучших из своей пятерки. Победители выступят на блогерской сцене VK Fest 2023.

Принять участие в конкурсе можно до 8 мая включительно. В качестве озвучки для видео можно использовать любой подходящий трек из меню «Музыка» в редакторе VK Клипов. Результаты конкурса каждый из членов жюри опубликует на своей странице во «ВКонтакте» 15 мая.

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