Танцы 53-летней Бондарчук в прозрачном наряде восхитили поклонников

Видеозаписью своих танцев в прозрачном черном платье поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 53-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

«Сняли сегодня отличную программу, наелись хинкали… Немного потанцую и пойду спать», — подписала она ролик.