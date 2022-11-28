Танцы 53-летней Бондарчук в прозрачном наряде восхитили поклонников
Видеозаписью своих танцев в прозрачном черном платье поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 53-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук.
«Сняли сегодня отличную программу, наелись хинкали… Немного потанцую и пойду спать», — подписала она ролик.
Наряд и танец знаменитости восхитили подписчиков. «Ну королева», «Танцуем все!», «Светлана, какая же вы роскошная, просто огонь!», «Вы шикарная!», «Великолепная», «Пример для подражания — фанатею», «Красотка, слов нет!», «Богиня», — написали они.
Ранее видео в прозрачном платье опубликовала певица Ольга Бузова. Ролик, на котором артистка предстала в откровенном образе, набрал сотни реакций от пользователей сети.