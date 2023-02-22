Танцы Бузовой в «нецензурном сарафане» разозлили пользователей сети

Видеозапись своих танцев в мини-платье бежевого цвета в мелкий горошек опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова.

«Ты в нецензурном сарафане идешь по улице, а я немного злой, но все же гордый — моя», — подписала она публикацию.