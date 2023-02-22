Танцы Бузовой в «нецензурном сарафане» разозлили пользователей сети
Видеозапись своих танцев в мини-платье бежевого цвета в мелкий горошек опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова.
«Ты в нецензурном сарафане идешь по улице, а я немного злой, но все же гордый — моя», — подписала она публикацию.
На видео Бузова танцует, раскачивая бедрами. Ролик разозлил пользователей сети. Многие подчеркнули, что телеведущая своим поведением все больше начала напоминать американскую певицу Бритни Спирс.
«Не знаю почему, но очень сильно напоминает Бритни Спирс, когда она с катушек съехала», «Олю ждет участь Бритни, кажется», «У тебя все в порядке, Оль?», «Нормальный человек так себя не ведет», «Судороги?» — прокомментировали юзеры.
Ранее подписчики обсудили фигуру 37-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая опубликовала фотографии в купальнике