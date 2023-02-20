Подписчики обсудили фигуру 37-летней Ольги Бузовой

Подписчики обсудили фигуру 37-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая опубликовала фотографии в купальнике в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России)).

Она выложила в соцсеть серию снимков, сделанных у одного из водопадов в Африке. На снимках артистка позирует в раздельном купальнике. «История одного водопада», — подписала она пост.

«Показалось, что Волочкова в ленте», «Живот втянула, дышать нечем аж», «Волочкова на минималках», «Видно, что талию подправили», «Здравствуй, фотошоп», «Грудь у Оли живет сама по себе: то вдруг появляется, то снова исчезает», — отреагировали на фото подписчики.

Другие фолловеры написали артистке комплименты. «Все естественное, никакой пластики. Вы очень красивая», «Какие жаркие фото. Вы огонь», «Просто глаз не оторвать», «Как вам удается поддерживать фигуру?», «Это шикарно», «Фигура класс», — отозвались они.

Ранее Ольга Бузова в купальнике показала «лето в феврале».