Мужчина на каблуках и в трусах устроил танцы в центре Москвы и попал на видео

Мужчина на красных каблуках и в трусах устроил танцы возле Москвы-реки. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?»

На кадрах мужчина в боксерах, бандане и красных туфлях устроил танцы на набережной в центре города. Проходящие мимо люди на перфоманс москвича никак не реагировали.

Однако в комментариях мнения пользователей разделились. Одни заявили, что танцы в таком виде в центре столицы неприемлемы. «Фуу, какое мерзкое существо», «Танцевал он уже, кажется, в похожем прикиде. Почему до сих пор гуляет?», — написали юзеры.