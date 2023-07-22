Мужчина на каблуках и в трусах устроил танцы в центре Москвы и попал на видео
Мужчина на красных каблуках и в трусах устроил танцы возле Москвы-реки.
Мужчина на красных каблуках и в трусах устроил танцы возле Москвы-реки. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?»
На кадрах мужчина в боксерах, бандане и красных туфлях устроил танцы на набережной в центре города. Проходящие мимо люди на перфоманс москвича никак не реагировали.
Однако в комментариях мнения пользователей разделились. Одни заявили, что танцы в таком виде в центре столицы неприемлемы. «Фуу, какое мерзкое существо», «Танцевал он уже, кажется, в похожем прикиде. Почему до сих пор гуляет?», — написали юзеры.
Другие на спонтанное выступление отреагировали более спокойно. «Главное, что никому не мешает и никого не трогает. Пусть прется человек от жизни», — отметили пользователи в комментариях.
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