Ида Галич показала на видео танцы в полупрозрачном мини-платье

На видео звезда танцует под песню Flowers американской исполнительницы Майли Сайрус в мини-платье, половина которого сделана из прозрачного материала. Черной непрозрачной тканью оформлен только лиф и короткая юбка изделия. Так Галич ответила на комплимент подписчика, который написал ей, что она красиво танцует. «Ой, спасибо. Смотря с кем», — ответила она фолловеру.

Ранее Галич показала танец в стрипах на пилоне. Она поделилась, что это было уже 11-е занятие. После тренировки блогер показала руку с мозолями, ответив, что тяжелее спорта для нее нет.