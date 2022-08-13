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Танец 57-летней Безруковой в нижнем белье попал на видео

Танец 57-летней Безруковой в нижнем белье попал на видео
Фото: @irina_bezrukova_official

Впечатлениями от премьеры спектакля «Мечтать не вредно» в столичном Доме культуры имени Зуева исполнившая одну из главных ролей в нем актриса Ирина Безрукова поделилась в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По сюжету, героиня 57-летней звезды, соблазняя возлюбленного, меняет наряды и танцует в том числе в нижнем белье. Сделанные зрителями записи со спектакля попали в сеть.

Сама актриса призналась, что очень переживала, придут ли на новую постановку зрители, и понравится ли она им. «Вероятно, вашей поддержкой и вашими добрыми помыслами полнющий был зал! Спасибо всем, кто был со мной физически и ментально!»— обратилась Безрукова к подписчикам. Юзеры поздравили ее с премьерой.

Помимо Безруковой, в спектакле задействованы актеры Александр Головин и Константин Шелягин.

Ранее столичный брафиттер Андрей Коцюкевич рассказал о любимом россиянками нижнем белье.

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