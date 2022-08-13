Танец 57-летней Безруковой в нижнем белье попал на видео

Впечатлениями от премьеры спектакля «Мечтать не вредно» в столичном Доме культуры имени Зуева исполнившая одну из главных ролей в нем актриса Ирина Безрукова поделилась в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По сюжету, героиня 57-летней звезды, соблазняя возлюбленного, меняет наряды и танцует в том числе в нижнем белье. Сделанные зрителями записи со спектакля попали в сеть.