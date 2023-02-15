11:04, 15 февраля 2023
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Танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Девушка станцевала на улице в центре Москвы в откровенном боди и ботфортах на тонком каблуке без верхней одежды и попала на видео. Опубликованный в Telegram-канале «Новости Москвы» ролик возмутил пользователей сети.
«Так нелепо выглядит. Движения холодом скованы», «Хороший у нее гинеколог, надеюсь», «Порыв отчаяния», «Голой на мороз, лишь бы заметили, лишь бы обратили внимание, печально», «Печально выглядит», — прокомментировали юзеры.
На видео россиянка танцует на улице без верхней одежды, в черном боди, колготках в крупную сетку и высоких сапогах-ботфортах на шпильке.
Ранее свой танец в откровенном боди, белых носках и босоножках на высоких каблуках сняла на видео 42-летняя певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.