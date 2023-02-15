Танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети

«Так нелепо выглядит. Движения холодом скованы», «Хороший у нее гинеколог, надеюсь», «Порыв отчаяния», «Голой на мороз, лишь бы заметили, лишь бы обратили внимание, печально», «Печально выглядит», — прокомментировали юзеры.

На видео россиянка танцует на улице без верхней одежды, в черном боди, колготках в крупную сетку и высоких сапогах-ботфортах на шпильке.

Ранее свой танец в откровенном боди, белых носках и босоножках на высоких каблуках сняла на видео 42-летняя певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.