Танец певицы Славы в откровенном наряде попал на видео
Опубликовано видео танца 42-летней певицы Славы в обтягивающем наряде.
Певица Слава (Анастасия Сланевская) станцевала за кулисами в откровенном наряде и попала на видео. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На видео 42-летняя звезда танцует в коротком комбинезоне и ботфортах, а в конце демонстрирует глубокое декольте. В подписи к публикации певица поздравила фолловеров с Днем космонавтики.
Поведение Славы развеселило ее поклонников. «Вот что развод делает с женщиной», «Хулиганская бабушка», «Вразнос пошла», — прокомментировали они видео.
Ранее Сланевская впервые стала бабушкой. В честь рождения внука певица выложила видео со стаканом коньяка, снятое в палате московского роддома.