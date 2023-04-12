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14:48, 12 апреля 2023
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Танец певицы Славы в откровенном наряде попал на видео

Опубликовано видео танца 42-летней певицы Славы в обтягивающем наряде.

Танец певицы Славы в откровенном наряде попал на видео
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Слава (Анастасия Сланевская) станцевала за кулисами в откровенном наряде и попала на видео. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео 42-летняя звезда танцует в коротком комбинезоне и ботфортах, а в конце демонстрирует глубокое декольте. В подписи к публикации певица поздравила фолловеров с Днем космонавтики.

Поведение Славы развеселило ее поклонников. «Вот что развод делает с женщиной», «Хулиганская бабушка», «Вразнос пошла», — прокомментировали они видео.

Ранее Сланевская впервые стала бабушкой. В честь рождения внука певица выложила видео со стаканом коньяка, снятое в палате московского роддома.

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