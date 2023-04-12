Танец певицы Славы в откровенном наряде попал на видео

На видео 42-летняя звезда танцует в коротком комбинезоне и ботфортах, а в конце демонстрирует глубокое декольте. В подписи к публикации певица поздравила фолловеров с Днем космонавтики.

Поведение Славы развеселило ее поклонников. «Вот что развод делает с женщиной», «Хулиганская бабушка», «Вразнос пошла», — прокомментировали они видео.

Ранее Сланевская впервые стала бабушкой. В честь рождения внука певица выложила видео со стаканом коньяка, снятое в палате московского роддома.