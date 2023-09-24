Танец Водонаевой в обтягивающем платье попал на видео

На кадрах звезда танцует под песню, двигая бедрами. Образ Водонаева дополнила сапогами на каблуке, солнцезащитными очками и беретом с декоративными рожками. Блогер распустила волосы и нанесла макияж.

Ранее пользователей сети развеселил танец телеведущей Ксении Собчак на пляже в Турции. На кадрах звезда, одетая в длинное платье, танцует на песке босиком.