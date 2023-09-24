21:40, 24 сентября 2023
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Танец Водонаевой в обтягивающем платье попал на видео
Алена Водонаева станцевала в обтягивающем платье под песню Шуры «Холодная луна».
Кадр: @alenavodonaeva
Блогер и телеведущая Алена Водонаева станцевала в обтягивающем платье макси под песню исполнителя Шуры «Холодная луна». Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах звезда танцует под песню, двигая бедрами. Образ Водонаева дополнила сапогами на каблуке, солнцезащитными очками и беретом с декоративными рожками. Блогер распустила волосы и нанесла макияж.
Ранее пользователей сети развеселил танец телеведущей Ксении Собчак на пляже в Турции. На кадрах звезда, одетая в длинное платье, танцует на песке босиком.