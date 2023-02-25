Танец Волочковой в московском ресторане попал на видео

На кадрах, снятых в ресторане, Волочкова танцует в компании мужчин под песню на грузинском языке. «Зажигательный вечер в грузинском ресторане в окружении большого количества мужчин. Всегда на позитиве! А во лбу звезда горит, и на душе радость», — подписала ролик балерина.

«Как человек, занимающийся балетом, может не иметь чувства ритма?», «Грация картошки», — отреагировали на увиденное комментаторы. Некоторые обвинили Волочкову в вызывающем поведении и неуважении к чужой культуре.

Ранее пользователей сети разозлили танцы Бузовой в мини-платье. Многие подчеркнули, что телеведущая своим поведением все больше начала напоминать американскую певицу Бритни Спирс.