Танец Волочковой в московском ресторане попал на видео
Балерина Анастасия Волочкова станцевала в московском ресторане и столкнулась с критикой от подписчиков. Отдых танцовщицы в заведении попал на видео в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На кадрах, снятых в ресторане, Волочкова танцует в компании мужчин под песню на грузинском языке. «Зажигательный вечер в грузинском ресторане в окружении большого количества мужчин. Всегда на позитиве! А во лбу звезда горит, и на душе радость», — подписала ролик балерина.
«Как человек, занимающийся балетом, может не иметь чувства ритма?», «Грация картошки», — отреагировали на увиденное комментаторы. Некоторые обвинили Волочкову в вызывающем поведении и неуважении к чужой культуре.
Ранее пользователей сети разозлили танцы Бузовой в мини-платье. Многие подчеркнули, что телеведущая своим поведением все больше начала напоминать американскую певицу Бритни Спирс.