В Москве к 23 Февраля начали продавать тапки-танки

Домашние вязанные тапки в виде танков начали продавать в Москве на известном сайте объявлений ко Дню защитника Отечества, 23 Февраля. Цена такого оригинального подарка составляет в среднем от 1500 до 2000 рублей за пару. Самое дорогое предложение в столице — 3000 рублей.

«Подошва войлок. Состав пряжи полушерсть. Станут оригинальным подарком на любой праздник!» — указано в одном из объявлений.

Подобную обувь продают также и в других российских городах, но дешевле. Предложения начинаются от 800 рублей.

Ранее сообщалось, что самыми желанными подарками для мужчин на 23 Февраля оказались деньги и подарочные карты. Их выбрали российские мужчины, принявшие участие в опросе.