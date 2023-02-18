Мужчины назвали самые желанные подарки на 23 февраля

Самыми желанными подарками для мужчин на 23 февраля оказались деньги и подарочные карты, такие результаты по итогам социального опроса называет банк «Русский стандарт», передает ТАСС.

«Так, за деньги или подарочные карты проголосовали 29 процентов мужчин, за полезный подарок — 24 процента, еще 17 процентам без разницы, что им подарят, для них главное — внимание. 16 процентов мужчин хотели бы получить свободное время для себя, а за сюрприз проголосовали 14 процентов респондентов», — говорится в исследовании.

При этом 64 процента участниц опроса рассказали, что подарят мужчинам полезный подарок, 20 процентов заявили, что подарят подарочную карту или деньги, еще 16 процентов хотят сделать «запоминающийся подарок для души».

Большинство участников исследования планируют провести 23 февраля дома, еще 24 процента хотели бы посетить вечеринку с коллегами по работе. 19 процентов рассказали, что планируют провести праздник в небольшом путешествии, клубе или ресторане.

Ранее были определены самые популярные у россиян направления для путешествий на 23 февраля.