Массовое нашествие тараканов на московскую квартиру попало на видео

«В доме 92/2 по Щелковскому шоссе творится вот такая жуть. Сообщается, что под этой квартирой на первом этаже затопило подвал и живность побежала спасаться», — говорится в подписи к публикации.

На кадрах насекомые заполонили пол, стены и потолок кухни.

«Жесть какая», «Кошмар! Сочувствие людям», «Вот тебе и Москва! Люди в области лучше живут. Сейчас по соседям разбегутся и потом не вытравишь», «Беда первого этажа: то канализация, то дичь всякая», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины.