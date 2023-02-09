15:50, 09 февраля 2023
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Массовое нашествие тараканов на московскую квартиру попало на видео
Кадр: Группа «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»
На видео попало массовое нашествие тараканов на столичную квартиру. Ролик опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».
«В доме 92/2 по Щелковскому шоссе творится вот такая жуть. Сообщается, что под этой квартирой на первом этаже затопило подвал и живность побежала спасаться», — говорится в подписи к публикации.
На кадрах насекомые заполонили пол, стены и потолок кухни.
«Жесть какая», «Кошмар! Сочувствие людям», «Вот тебе и Москва! Люди в области лучше живут. Сейчас по соседям разбегутся и потом не вытравишь», «Беда первого этажа: то канализация, то дичь всякая», — прокомментировали юзеры.
Ранее сообщалось, что подмосковные врачи извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины.