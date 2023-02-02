Тарасова рассказала о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

О состоянии здоровья госпитализированного фигуриста Романа Костомарова рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее цитирует телеканал «360».

«Маленькими шажочками [улучшается его состояние]», — ответила Тарасова на вопрос журналистов. Тренер отметила, что у нее нет данных о возможной ампутации пальцев на руках у Костомарова. Информацию о том, что спортсмен может лишиться частей тела, ранее распространил StarHit.

Ранее стало известно, что состояние Костомарова остается стабильным. У спортсмена спала высокая температура, а также пришло в норму сердцебиение. По данным СМИ, ему теперь не понадобится операция на сердце.