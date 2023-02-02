11:11, 02 февраля 2023
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Тарасова рассказала о состоянии госпитализированного Романа Костомарова
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
О состоянии здоровья госпитализированного фигуриста Романа Костомарова рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее цитирует телеканал «360».
«Маленькими шажочками [улучшается его состояние]», — ответила Тарасова на вопрос журналистов. Тренер отметила, что у нее нет данных о возможной ампутации пальцев на руках у Костомарова. Информацию о том, что спортсмен может лишиться частей тела, ранее распространил StarHit.
Ранее стало известно, что состояние Костомарова остается стабильным. У спортсмена спала высокая температура, а также пришло в норму сердцебиение. По данным СМИ, ему теперь не понадобится операция на сердце.