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12:12, 04 февраля 2023
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Тарасова отреагировала на информацию об ампутации пальцев Костомарова

Тарасова отреагировала на информацию об ампутации пальцев Костомарова
Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев фигуриста Романа Костомарова. Ее слова приводит Sport24.

«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше. Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», — сообщила Тарасова журналистам.

Ранее сообщалось, что фигуристу планируют ампутировать пальцы ног. Спортсмен более пяти дней был подключен к аппарату ЭКМО, из-за чего у него пострадали сосуды и началась гангрена.

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